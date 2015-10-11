بالصور – هل اجتمع أعضاء الأهلي لبحث سحب الثقة من مجلس الإدارة؟

شهد الأهلي مساء يوم السبت عدة اجتماعات بين أعضائه للتحدث في تداعيات الأزمة الأخيرة التي جعلت جماهير النادي تتظاهر أمامه للمطالبة برحيل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر.

ودخل الأهلي في أزمة في أعقاب الإعلان التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو لمدة عام خلفا لفتحي مبروك.

وقام بعض من جمهور الأهلي بالذهاب لمقر النادي بالجزيرة للتظاهر أمامه مرددين العديد من الهتافات التي تطالب رحيل مجلس الإدارة (طالع التفاصيل).

وفي نهاية اليوم قام بعض من أعضاء الأهلي بالاجتماع لمناقشة آخر أوضاع النادي وإمكانية عقد جمعية عمومية طارئة لعزل مجلس إدارة القلعة الحمراء.