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مرتضى يكشف ماذا سيفعل عندما يلتقي بمحمود طاهر في الإمارات

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مرتضى يكشف ماذا سيفعل عندما يلتقي بمحمود طاهر في الإمارات مرتضى يكشف ماذا سيفعل عندما يلتقي بمحمود طاهر في الإمارات

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رد فعله عندنا يلتقي بمحمود طاهر نظيره في الأهلي خلال مواجهة كأس السوبر الخميس المقبل.

ويسافر مرتضى كرئيس لبعثة الزمالك وهو الحال بالنسبة لمحمود طاهر في مواجهة أولى بينهما في المدرجات خلال مباريات القمة على ملعب هزاع بن زايد.

وقال مرتضى عبر قناة النهار يوم السبت: "سأقابل طاهر بكل ود وحب واحترام. كأي ثنائي مصري في مرتبة مرموقة".

وأضاف "نحن كرؤساء لأكبر أندية لابد أن نتعامل باحترام ونشرف الكرة المصرية والجمهور الذي سيحضر".

وشدد رئيس الزمالك "لا يصح أن نسافر وأمام الشعب الإماراتي وسط حضور كل هذا الكم من الجماهير أن نتعارك".

ووجه مرتضى شكره لإدارة نادي الوصل الإماراتي بتفعيل التوأمة بين الناديين وتخصيص حافلات لنقل جمهور الزمالك لمدينة العين يوم المباراة.

وأتم "أثق في خروج المباراة بالشكل المتحضر المنتظر".

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