خادم الحرمين مهاتفاً الرئيس التركي: نقف معكم في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأياً كان مصدره

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً امس بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أعرب خلاله عن تعازيه لفخامته ولأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته امس العاصمة أنقرة، سائلا الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيّا كان مصدره.

وقد عبر فخامة الرئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه تجاه بلاده وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.

وكان وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو قال في مؤتمر صحافي إن 86 شخصا قتلوا في انفجارين في المحطة الرئيسية للقطارات في العاصمة التركية أنقرة امس في حين أصيب 186 آخرون بينهم 28 في الرعاية المركزة.

وأجاب وزير الداخلية سلامي ألتنوك في نفس المؤتمر الصحافي على سؤال عن الإجراءات الأمنية أثناء التجمع الحاشد حيث وقع الهجوم قائلا إنه لم يكن هناك تقصير أمني.

كما عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في وقت سابق عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الجبان الذي شهدته امس جمهورية تركيا الشقيقة في العاصمة أنقرة. وأكد المصدر تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيّا كان مصدره.

واختتم المصدر المسؤول تصريحه بتقديم تعازي المملكة حكومة وشعباً لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.