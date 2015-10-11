"آسف ياريس" تنشر فيديو لمبارك: "والله ما حد عرف قيمة السادات إلا دلوقتى"

نشرت صفحة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للرئيس الأسبق حسنى مبارك، يشيد خلاله بالرئيس الراحل أنور السادات، ومواقفه من إسرائيل، قائلا: "الله يرحمه.. والله العظيم ما حد عرف قيمته إلا دلوقتى".

وأضاف مبارك خلال الفيديو، "السادات جازف وراح رايح إسرائيل ورحلهم فى عقر دارهم مش مستسلم، تذكروا الخطاب اللى قالوا فى الكنيست الإسرائيلى، أشادوا بيه العرب كلهم، بيقولهم حقنا أهو ومفيش غير دهو".

وعلق أدمن الصفحة على الفيديو قائلا: "فيديو للتاريخ شاهد ماذا قال الجندى مبارك عن قائده الرئيس الراحل أنور السادات وعن تحديه لإسرائيل".