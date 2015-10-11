كريم السبكى يحاول احتواء مشادته مع "الإبراشى".. والإعلامى يتوعده بالمساءلة

توعد الإعلامى وائل الإبراشى، بمساءلة المنتج "كريم السبكى" بعد سبه له على الهواء بـ"لفظ خارج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه "الإبراشى" عبر فضائية "دريم"، للرد على فيديو طفلة الرقص بالسنجة بمنطقة الدويقة.

من جانبه، نفى "السبكى" خلال اتصال هاتفى أن يكون صدر عنه هذا اللفظ، وتابع: "الصوت ده كان فى الخلفية أثناء حديثى معك وغير موجه لك أو لأى من ضيوفك فى البرنامج".

الأمر الذى دفع "الإبراشى" أن يرد قائلاً: "هنلعب استغماية لما انت لا تستطيع السيطرة على لسانك أنت وأسرتك كيف ستسيطر على الفن.. هضمنك إزاى".

مشادة كلامية على الهواء بين "السبكى" وأمين شياخة الدويقة بسبب"الرقص بالسنجة"