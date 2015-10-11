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"الزند" يقرر عمل "الشهر العقارى" بالإجازات للانتهاء من توكيلات المرشحين

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"الزند" يقرر عمل "الشهر العقارى" بالإجازات للانتهاء من توكيلات المرشحين "الزند" يقرر عمل "الشهر العقارى" بالإجازات للانتهاء من توكيلات المرشحين
قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، زيادة ساعات العمل وكذلك العمل أثناء الإجازات والعطلات الرسمية فى جميع مكاتب الشهر العقارى حتى الانتهاء من كل استخراج التوكيلات لمناديب المرشحين فى الجولة الأولى، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة هذا الأمر برئاسة المستشار ممدوح سليمان مساعد وزير العدل.

وناشد وزير العدل، فى بيان له اليوم الأحد، نقله عنه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية صدى البلد، جميع المرشحين ممن يواجهون أى معوقات خلال استخراج التوكيلات بالاتصال بغرفة العمليات بوزارة العدل لتذليل اى عواقب او تعنت من قبل الشهر العقارى، وسيعلن أرقام تليفونات غرفة العمليات بالوزارة للمرشحين.
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