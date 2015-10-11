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"البحوث الفلكية": 4 كواكب تصطف مع القمر اليوم فى ظاهرة ترى بالعين المجردة

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"البحوث الفلكية": 4 كواكب تصطف مع القمر اليوم فى ظاهرة ترى بالعين المجردة "البحوث الفلكية": 4 كواكب تصطف مع القمر اليوم فى ظاهرة ترى بالعين المجردة
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء تشهد فجر اليوم الأحد، ظاهرة فلكية حيث ستصطف كواكب الزهرة والمشترى وعطارد والمريخ مع القمر ويشكلون منظرا رائعا فى الأفق.

وأضاف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة سترى بالعين المجردة وتبدو واضحة جدا فى تمام الساعة 5.30 فجرا، موضحا أن القمر سوف يظهر ناحية الشرق بل شروق الشمس ثم بعد الظاهرى سوف يختفى هلال القمر ويظهر ناحية الغرب بعد غروب الشمس مع رصد هلال شهر محرم ورأس العام الهجرى الجديد.

وأشار إلى أن 3 كواكب فقط تصطف مرة أخرى مع القمر بعد قرابة الـ10 أيام.


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