بالفيديو.. بكاء طفلة "الرقص بالسنجة".. ووالدتها:"الأفلام الهابطة السبب"

أجهشت الطفلة "آيات"، بطلة مقطع الفيديو الشهير، الذى عرضه "اليوم السابع"، بالبكاء عندما عرض الإعلامى وائل الإبراشى، فيديو الطفلة "آيات" التى تبلغ من العمر 5 سنوات، وهى ترقص بــ"سنجة"، حيث ظهرت فيه تتراقص على الأغانى الشعبية حاملة سلاح أبيض "سنجة"، وسط مجموعة من أقاربها يقومون بتشجيعها دون الخوف عليها، خلال الاحتفال بحفل زفاف شعبى بمنطقة منشأة ناصر.

وقالت والدة الطفلة، مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إن الأمر لم يتعد عن كونه رقصة طفلة خلال فرح شعبى لأحد أقاربهم بالمنطقة، مضيفة أن السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة الرقص بهذه الطريقة باستخدام السلاح الأبيض هو الأفلام الهابطة التى يتم عرضها من خلال القنوات المتخصصة، موضحة أنها دائمًا ما تُفاجأ بقيام ابنتها بترديد بعض العبارات والألفاظ المشينة التى تحتويها هذه الأفلام.