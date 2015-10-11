اكتشفي سر "كيم كارداشيان" لخصر أنحف

تعتبر "كيم كارداشيان" kim Kardashian من النساء ذوات القوام الممتلئ وكثر يجدون أن وزنها زائد. لكن ما لا يختلف عليه أحد هو أن خصرها نحيف وشكل جسمها أنثوي وجذاب. فما هو السر لخصرها النحيف، وكيف تحصل دائما على اطلالات مميزة؟ هذا ما سنكتشفه اليوم.

عشق واحد يجمع النجمات، فما هو؟

عند التدقيق في ستايل "كيم" نلاحظ أنها كثيراً ما تعتمد على الأحزمة العريضة التي تزين بها خصرها مهما كانت الملابس التي اختارتها لاطلالتها، حيث أن الحزام وخاصة ان كان عريض فهو يخدع البصر ويجعل منطقة الخصر تبدو أنحف بكثير. وهذا ما تفعله هي بالضبط، حيث في حال ارتدت سروال تزيينه بحزام. وفي حال اختارت فستات قصير عصري أو طويل رسمي فهي أيضاً تزيينه بحزام وكذلك الأمر في حال ارتدت تنورة أو "جمب سوت" Jumpsuit حتى.

وتختار الأحزمة المميزة اما المعدنية الذهبية أو الفضية، أو تخترها من الجلد الفاخر، وأحياناً يكون لها ابزيم ذو تصميم مبتكر وغريب.

جمعنا اليوم بعض أبرز اطلالات "كيم" التي زيينها الحزام شاهديها هنا واستوحي منها ما يعجبك لتظهري بخصر نحيف وقوام أنثوي.

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