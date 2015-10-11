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لو مش مركز أو بيشبط.. اعرف مرض ابنك النفسى من سلوكه

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لو مش مركز أو بيشبط.. اعرف مرض ابنك النفسى من سلوكه لو مش مركز أو بيشبط.. اعرف مرض ابنك النفسى من سلوكه
شقى ومش مركز.. مش بيرضى يلبس غير الجزمة دى.. عمره ما بص فى عينى.. قد يظن البعض أن تلك السلوكيات ما هى إلا صفات شخصية يتميز بها أطفالهم، فيما يؤكد أطباء علم النفس أن علامات بسيطة وأفعال صغيرة قد يقوم بها طفلك، تؤكد إصابته بالعديد من الاضطرابات النفسية.

فى السطور التالية يوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم واستشارى طب نفس الأطفال والمراهقين الدكتورة هالة حماد، أهم العلامات السلوكية التى قد تظهر على الطفل وتشير إلى اضطرابه وإصابته بمرض سلوكى أو نفسى وهم:

- زيادة الحركة والنشاط المفرط، من العلامات الطبيعية لدى بعض الأطفال، ولكن فى حالة تأثير نشاط الطفل الزائد على معدل تركيزه هنا يجب استشارة الطبيب فهذا مؤشر قوى لمرض فرط الحركة.

- عدم قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين بواسطة عينية، ومنذ الشهور الأولى لولادته، قد تعد مؤشرا قويا لإصابته بمرض التوحد.

- تشبث الطفل بألعاب معينة أو ملابس بعينها لفترات طويلة، مع رفضه استخدام أى بدائل أخرى قد يمثل مؤشر لمرض التوحد.

- تخلف الطفل فى ثلاثة مهارات دراسية دون غيرها، وهم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، مع عدم مواجهته مشاكل فى الادراك والفهم ببقية المهارات، قد يعد مؤشر لإصابته بصعوبة التعلم.

فى النهاية ينضح الطبيبان بضرورة استشارة الطبيب المختص فى حالة ظهور أى من الأعراض السابق ذكرها، للفصل بين ما إذا كانت سلوكًا طبيعيًا للطفل أو مرضًا نفسيًا.
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