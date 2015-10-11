8 وحدات صحية تدخل ضمن مقرات اللجان الانتخابية بالفيوم

قال الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنه تم إعلان حالة الطوارئ ووضع خطة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقرر لها يومى 18 و19 من الشهر الجارى.

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر منع الإجازات وتجهيز الوحدات الصحية التى ستكون مقارا لبعض اللجان الانتخابية، حيث تشارك الصحة بعدد 8 وحدات صحية فى الانتخابات بواقع 3 وحدات بمركز سنورس و2 بمركز أبشواى، ووحدة بمركز إطسا ووحدة بمركز طامية ووحدة بمركز يوسف الصديق، ويتم التجهيز من حيث توفير السكن لقوات التأمين، مؤكدا توفير أدوية الطوارئ بكل الوحدات والمستشفيات.