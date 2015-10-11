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قدرى أبو حسين فى مؤتمر "ائتلاف الجبهة" بقنا: "الصندوق هو الفيصل"

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قدرى أبو حسين فى مؤتمر "ائتلاف الجبهة" بقنا: "الصندوق هو الفيصل" قدرى أبو حسين فى مؤتمر "ائتلاف الجبهة" بقنا: "الصندوق هو الفيصل"
قال قدرى أبوحسين، رئيس حزب بلدى، إن قائمة الحزب هى قائمة التحدى، بعد مواجهة حرب شعواء طيلة 25 يوماً لتعطيل مسيرة القائمة.

وأضاف أبو حسين: "اجتهدنا كثيرًا بعد التحدى والمواجهة الصعبة التى واجهتنا يوم تقديم أعضاء القائمة لأوراقهم، إلى أن أصدر القضاء حكمه العادل باعتمادها".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، والذى عقد بمدينة قنا، مساء السبت، بحضور قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، والكابتن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، وعدد من قيادات الجبهة وتيار الاستقلال.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن يجادل بأن الحزب أول من طالب بالسيسى رئيساً لمصر، أثناء تكوين جبهة مصر بلدى فى 2012 .

وأضح أبوحسين، أن قائمة ائتلاف الجبهة وتيار الاستقلال ضمت الكثير من المخلصين المنحازين للحق والعدل فقط، لافتاً إلى أن الاحتكام لن يكون إلا للصندوق.

فيما شدد جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم، على أن الجبهة وتيار الاستقلال سوف يسبق الجميع بالأعمال والأفعال لأنهم يشعرون بالمواطن البسيط.

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مصر 365

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