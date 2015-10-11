اختتام الدورة التدريبية حول "التوعية بحرية تداول المعلومات" بالمنيا

اختتمت مؤسسة "عالم واحد للتنمية"، مساء أمس، وبالتعاون مع مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، دورتها التدريبية حول التوعية بحرية تداول المعلومات.

وأقيمت الدورة التدريبية للصحفيين والقيادات باللجان التنسيقية بمحافظة المنيا، وقد عقدت الدورة التدريبية على مدى 3 أيام، وشارك بالتدريب 20 شابًا فى الفئة العمرية بين 18 – 35 عامًا، مع مراعاة النوع الاجتماعى، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب على الأخذ بزمام المبادرة فى نشر فكرة حرية تداول المعلومات :

وقد تناولت الدورة التدريبية عددًا من المحاور، ومنها:

-تعريف المشاركين بالمصطلحات والمفاهيم وأهمية تداول المعلومات والمعايير الدولية ذات الصلة.

>- المعلومات ونزاهة الانتخابات ودور البرلمانات فى حرية تداول المعلومات

>- التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمحلية لتحقيق الأثر والفعالية من منظور الصحفيين والقيادات الطبيعية.

وقدم المشاركون بالدورة التدريبية من خلال مجموعات العمل والمناقشات طوال فترات التدريب مجموعة من التوصيات لصناع ومتخذى القرار فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات، من جانب الدولة والمجتمع المدنى والإعلام إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، لدعم الشفافية فى القطاعات الحكومية، وتنفيذًا للمادة 68 من الدستور .