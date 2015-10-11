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محافظ الغربية يبدأ اليوم افتتاح مشروعات خدمية بقطور وكفر الزيات

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محافظ الغربية يبدأ اليوم افتتاح مشروعات خدمية بقطور وكفر الزيات محافظ الغربية يبدأ اليوم افتتاح مشروعات خدمية بقطور وكفر الزيات
أعلنت إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الغربية، فى بيان صادر أن سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، سوف يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بمركزى؛ قطور، وكفر الزيات.

وأكد البيان أن المحافظ سوف يبدأ اليوم الأحد، بافتتاح مبنى رعاية الطفل بمدينة قطور، وافتتاح الوحدة الصحية بقرية "محلة مسير" بعد تطويرها، وافتتاح مبنى الوحدة المحلية ببلتاج الجديدة، والمكونة من 3 طوابق تضم وحدة إطفاء، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، وافتتاح ملعب مركز شباب قطور.

ووأضاف البيان أن المحافظ يستكمل افتتاح المشروعات الخدمية بمركز كفر الزيات الثلاثاء المقبل، إذ يفتتح مدرسة أسديمة الثانوية، ومشروع محطة الصرف الصحى بقرية النحارية، ومحطة الصرف الصحى بقرية كفر المحروق، ووضع حجر أساس مدرسة بقرية مشلة.
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