"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يعقد مؤتمرا انتخابيا لمرشحه بـ"سيدى جابر"

عقد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية مساء أمس السبت، مؤتمرا صحفيا للمهندس طارق السيد - رئيس النادى الأوليمبى ومرشح الحزب عن دائرة سيدى جابر - باب شرقى، استعرض خلاله أهم ملامح برنامجه الانتخابى ورؤيته المستقبلية للبرلمان القادم، كما حث جميع الحضور على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية يومى 18 و 19 من شهر أكتوبر الجارى.

بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، عقد عمرو انسى - القائم بأعمال أمين لجنة التدريب والتثقيف السياسى بالحزب فى الإسكندرية - ورشة عمل عن "ليه تنتخب المرشح الحزبى مش المستقل"، موضحا أن المرشح الحزبى تدعمه مؤسسة بها لجان نوعية أشبه باللجان النوعية داخل مجلس النواب، كما تحدث عن تقسيم الدوائر بمحافظة الإسكندرية وعدد المقاعد بكل دائرة وحالات بطلان الصوت الانتخابى.