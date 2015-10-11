بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل 2084 سائحا ألمانيا لتشجيع السياحة

استقبل هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أمس السبت، السفينة السياحية "مين شيف 1" " Mein Schiff 1 "، وعلى متنها 2084 سائحا ألمانيا، والتى تزور الإسكندرية لمدة يومين، وهى أولى الرحلات الأربعة للسفينة، يقوم خلالها السياح بزيارة أهم معالم المحافظة من حدائق وقصر المنتزه والمرسى أبو العباس والنادى اليونانى والقلعة وغيرها من المعالم الهامة للمحافظة.

وقال بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، منذ قليل، إن محافظ الإسكندرية رحب بقبطان السفينة وروادها متمنيا لهم قضاء يومين سعيدين بالإسكندرية، لافتا إلى أن مصر والإسكندرية خاصة أصبحت من الأماكن الآمنة لعودة السياحة مرة أخرى، ودعاهم إلى ضرورة زيارة الإسكندرية مرات عديدة، موضحا أن مصر بها العديد من الأماكن الخلابة التى لا يمكن أن تحصى فى زيارة واحدة.

وأضاف أن من أهم الأشياء التى يعمل على تحقيقها هى عودة السياحة للمحافظة مرة أخرى بعد فترة من الركود خلال الـ 4 سنوات الماضية، وما تعرضت له البلاد، مؤكدا أن من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى عودة السياحة لمصر ومعرفة الجميع أن البلاد عادت آمنة كما كانت عليه من قبل.

من جانبه أعرب قبطان السفينة، عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيرا إلى أنها ليست الزيارة الأولى له، حيث زارها عام 1980، وأكد أن الإسكندرية من أهم المدن التى يعشقها ويستمتع بزيارتها وجوها المختلف عن باقى المدن، وفى نهاية حديثه أهدى المحافظ تذكارا للسفينة، مؤكدا له أنه يتمنى أن تطول فترة الزيارة للاستمتاع بقدر أكبر من المعالم السياحية بالمحافظة.

عقب ذلك، قام المسيرى بجولة قصيرة على ظهر السفينة، شملت العديد من المناطق أهمها الجزء الترفيهى للأطفال والكبار وجزء التسوق وجزء للقراءة والسينما والمسرح الذى تعرض به أفلام قصيرة عن الإسكندرية وأهم الأماكن بها وغيرها.

يأتى استقبال "المسيرى" للسفينة فى إطار جهود عديدة للنهوض بالسياحة الداخلية والخارجية بالإسكندرية.

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