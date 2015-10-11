أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..كمال أبو عيطة وعبد الحليم قنديل بمؤتمر لدعم "الجوهرى" بالاسكندرية

Google+ Print
عقد، مساء أمس السبت، عبد الرحمن الجوهرى مرشح مستقل بدائرة كرموز والمتحدث الرسمى لحركة كفاية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالدائرة، بحضور عدد من رموز الحركة الوطنية، منهم الوزير السابق كمال أبو عيطة، والقيادى بحركة كفاية عبد الحليم قنديل، والمهندس محمد الأشقر.

وأشاد كمال أبو عيطة، خلال كلمته، بنضال الإسكندرية وتاريخها النضالى، والتى أخرجت رموزًا للعمل الوطنى؛ منهم أبو العز الحريرى، وسط ترديد هتاف "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية" و"يا ابن البلد يا ابن البلد الوقت وقتك يا ولد".

ومن جانبه، استعرض عبد الرحمن الجوهرى القيادى بحركة كفاية، تاريخه النضالى، ودعا الأهالى إلى المشاركة فى الانتخابات بكثافة وعدم المقاطعة وحسن الاختيار.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365