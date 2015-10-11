بالصور..كمال أبو عيطة وعبد الحليم قنديل بمؤتمر لدعم "الجوهرى" بالاسكندرية

عقد، مساء أمس السبت، عبد الرحمن الجوهرى مرشح مستقل بدائرة كرموز والمتحدث الرسمى لحركة كفاية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالدائرة، بحضور عدد من رموز الحركة الوطنية، منهم الوزير السابق كمال أبو عيطة، والقيادى بحركة كفاية عبد الحليم قنديل، والمهندس محمد الأشقر.

وأشاد كمال أبو عيطة، خلال كلمته، بنضال الإسكندرية وتاريخها النضالى، والتى أخرجت رموزًا للعمل الوطنى؛ منهم أبو العز الحريرى، وسط ترديد هتاف "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية" و"يا ابن البلد يا ابن البلد الوقت وقتك يا ولد".

ومن جانبه، استعرض عبد الرحمن الجوهرى القيادى بحركة كفاية، تاريخه النضالى، ودعا الأهالى إلى المشاركة فى الانتخابات بكثافة وعدم المقاطعة وحسن الاختيار.

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