"البنتاجون": مباحثات "أمريكية روسية" لدعم سلامة العمليات الجوية فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن إجراء مباحثات بين مسئولين عسكريين أمريكيين ومسئولين من وزارة الدفاع الروسية عبر الفيديو كونفرانس.

وصرح بيتر كوك المتحدث باسم "البنتاجون" بأن المباحثات التى استغرقت نحو 90 دقيقة تركزت حول الخطوات التى يمكن أن تتخذها روسيا وقوات التحالف الدولى لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لدعم سلامة العمليات الجوية التى تجرى فى سوريا.

وأضاف المسئول الأمريكى أن المباحثات تطرقت إلى إجراءات السلامة بصفة أساسية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء جولة أخرى من المباحثات بين المسئولين العسكريين الأمريكيين والروس فى المستقبل القريب.

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