حمل الجائزة لاسم أمير القصيم شرف لنا جميعاً

الحمد لله القائل: (وقل رب زدني علما)، والصلاة والسلام على خير البشرية محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة لا تعد ولا تحصى قال تعالى: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار»، وإن من أجل هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان التي ننعم بها في هذه البلاد الطاهرة الغالية علينا جميعاً.

تهنئة خالصة صادقة من الأعماق لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -حفظهم الله جميعا- بمناسبة اليوم الوطني المجيد الذي تحتفي به البلاد هذه الأيام ويسعد به كافة أبناء الوطن وهم يستذكرون تلك الملاحم الخالدة التي سطرها التاريخ بأحرف من ذهب حتى عصرنا الحاضر والذي تشهد فيه بلادنا العزيزة نمواً مطرداً في كافة ميادين الحياة حتى باتت في مصاف الدول المتقدمة في كل شؤون الحياة.

إن وصف الشعور يعجز عنه الإنسان وهو يشاهد بعض الثمار لما أنعم الله به عليه من نعم تتوالى، وعندما يشارك الإنسان مع قيادته الرشيدة تجاه وطنه وأبناء وطنه فإنه يتمنى أن يكون مساهماً في رد الجميل لهذا الوطن الغالي لا سيما والفرصة سنحت لأن تبرز في مجموعة من الشباب الطلاب الذين أثبتوا جدهم وحرصهم ليكونوا لبنة صالحة تسهم في بناء هذا الوطن الكبير الذي يتطلع قادته لمنافسة الدول المتقدمة من خلال هؤلاء الشباب وهم الثروة التي يعول عليها الكثير، ولعلي أجدها فرصة مناسبة لشكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -حفظه الله- على موافقته لأن تتشرف الجائزة بأن تحمل اسمه لتزداد رونقا وبهاء، كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذا العمل وعلى رأسهم سعادة مدير التعليم وقسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرس.

ختاما أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا ورافدا لمقومات العلم والمعرفة ومساهما بارزا في بناء مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي.