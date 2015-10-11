مساجد المدينة ومواقعها التاريخية تعج بالزوار

سجلت المساجد والمواقع التاريخية بالمدينة المنورة تدفقا كبيرا من قبل ضيوف الرحمن الذين أتموا مناسك الحج بكل يسر وسهولة وتوافدوا على طيبة الطيبة ومسجدها النبوي الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من مكة المكرمة مهاجراً وشارك في بنائه الصحابة رضوان الله عليهم، وتعهده الخلفاء عبر التاريخ بالتوسعة والصيانة وزادت مساحته عبر الزمن حتى شملته رعاية الدولة السعودية وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أصبح من أكبر مساجد العالم، حيث يستوعب مع ساحاته ما يزيد على مليون مصل، والمسجد النبوي بالإضافة إلى قدسيته ظل مركز إشعاع للعلماء وطلاب العلم وتنتظم حلق العلم الشرعي في القرآن الكريم وعلومه. كما يتجول الزوار في المعالم التاريخية والأثرية ، حيث يفوح عبق النبوة وبما يعيد إلى أذهانهم الذكريات العطرة، والصور الرائعة للسيرة النبويّة على هذه الأرض المباركة، ومن المساجد المشهورة مسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومسجد الجمعة والفتح ومسجد الغمامة ومسجد الإجابة ومسجد أبي بكر ومصليات العيد، ومسجد الميقات وغير ذلك من المساجد التاريخية التي يطول حصرها، وفي منطقة المدينة المنورة مواقع المعارك الشهيرة في الإسلام ومنها موقع معركة أحد والخندق وغيرها ، وتوجد مقبرة شهداء أحد بجوار جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة وفي مقدمة الشهداء سيدهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، حيث استشهد وبعض الصحابة في غزوة أحد بين المسلمين والمشركين في المعركة التي دارت على سفح الجبل.

ويمثل البقيع المقبرة الرئيسة لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الأماكن التاريخية إلى المسجد النبوي، إذ يقع في مواجهة القسم الجنوبي الشرقي من سور المسجد. تبلغ مساحة البقيع الحالية حوالي 180000متر مربع، وتضم رفات الآلاف من الصحابة والذين يقدر عددهم بما يقارب عشرة آلاف صحابي دفنوا فيها، منهم عدد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن المعالم الجغرافية المشهورة والمذكورة في السيرة النبوية والمصادر التاريخية والجغرافية جبل أحد وجبل عير والجماوات والأحمية مثل حمى النقيع وحمى الربذة ووادي العقيق ووادي بطحان ورانوناء ووادي القرى وغيرها من الأودية الكثيرة المشهورة.