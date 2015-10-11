التفوق عنوان تواق لكل نفس للعلياء تشتاق

تحدث بهذه المناسبة مساعد مدير التعليم الأستاذ: سليمان السحيم فقال:تهنئة عبقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم بالمناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وهي مناسبة الاحتفال باليوم الوطني الذي ارتبط بذكريات جميلة مدادها نهضة تنموية شامخة تجلت لنا عبر حياة رغيدة يعيشها المواطن ممتنا وشاكرا وهي انعكاس لمتانة وقوة استقرار وأمن بلادنا الغالية أدام الله عزها ورخاءها في ظل قيادة الرشيدة. إن التفوق عنوان تواق، ومطلب عملاق، لكل نفس للعلياء تشتاق، ولذا نبع الشعور لدينا بتطويع الإمكانات لخدمة هذه الفئة الغالية التي ما فتئت تبذل جهودا مشكورة تحتم أن يكون ثمرتها ما نراه اليوم من إنجاز عظيم، وهي امتداد بلا شك لجهود والديه مبذولة تستحق الإطراء في مثل هذا المحفل العظيم الذي توج برعاية أبوية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ودعم فريد من يد الوفاء والإخلاص راعي الجائزة الشيخ مسعد بن سعود بن سمار فله الشكر على دعمه الكامل لهذه الجائزة، والشكر يتواصل لرئيس قسم التوجيه والإرشاد ورئيس قسم النشاط الطلابي وزملائهم المشرفين على جهودهم المميزة، سدد الله الخطى.

كما تحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بالرس الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالحي فقال:يسرني في مناسبة اليوم الوطني أن أزف أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وكافة الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.

إن أسمى المؤشرات التي تسعدنا جميعا نحن منسوبي التعليم وعلى رأسهم مدير التعليم ومساعديه هي تنامي أعداد كوكبة المتفوقين الذين يتم تكريمهم سنويا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عبر لفتة أبوية فريدة أثمرت عبر رحلة الجائزة التي تجد الدعم المستمر والكامل من قبل رجل الأعمال الفذ صاحب العطاء الشيخ مسعد بن سعود بن سمار؛ حيث أسهمت في فاعلية التنافس الشريف في ميدان السبق كي يحققوا ما تصبو إليه أمتهم وتتطلع له قيادتهم الرشيدة التي سهلت ووفرت جميع مقومات التفوق والنجاح في ميادين المعرفة.

إننا في هذا المحفل الكبير نجد الفرصة سانحة لشكر أهل الفضل والعطاء وشكر أولياء الأمور وشكر الطلاب وتهنئتهم وحثهم على الاستمرار والمضي قدما لطريق المجد المتأمل منهم بإذن الله، نسأل الله أن يوفق قادتنا ويعينهم لما فيه خير للبلاد والعباد في ظل حرص وعمل دؤوب من قيادة حكيمة.