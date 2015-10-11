اليماني أفضل شخصية تنفيذية لقطاع الصحة بالشرق الأوسط

حصل د. محمود اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية على جائزة أفضل شخصية تنفيذية في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط للعام 2015م، من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميّز، تزامناً مع ختام أعمال المؤتمر للشخصيات التنفيذية القيادية الحكومية والاقتصادية، والذي عقد على مدار يومين بفندق الريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي مؤخراً، وسط مشاركة نخبة من صناع القرار والقيادات التنفيذية وكبار الشخصيات والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية وتغطية واسعة من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال د. اليماني عقب تسليمه الجائزة "إن تفوق المؤسسة الصحية يتجلى في تنمية روح الفريق الواحد باعتباره اللبنة الأساسية والمحرك المباشر للنجاح المؤسسي، وبالتالي يسهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المنشودة بدقة عالية والوصول بها إلى أعلى درجات الرضى المطلوبة"، مشيراً إلى أن القائد الناجح هو من يستطيع نشر ثقافة التطوير داخل المؤسسة وتمكين فريق العمل من الإبداع الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى أداء المؤسسة وإنتاجيتها.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أفضل الممارسات القيادية الإدارية والمبادرات الإبداعية في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تأتي في إطار حرص المعهد على تنمية وتطوير دور القادة والمسؤولين التنفيذيين في قيادة المؤسسات وتنمية مواردها وتحسين خدماتها وتفعيل مبادراتها وتشجيع تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة والجودة والتميز في مجال الإدارة والأعمال. وتمنح الجائزة سنوياً للقادة والرؤساء وصناع القرار وكبار المديرين التنفيذيين في القطاعين الحكومي والاقتصادي من أصحاب الإنجازات الاقتصادية والإدارية المؤثرة ولدورهم البارز في الاقتصاد العالمي الجديد.