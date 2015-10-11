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وظائف شاغرة بجمعية بر الجوف

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    أعلنت جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل بعض الوظائف لديها، وبينّت الجمعية عن حاجتها لوظيفة مسؤول موارد مالية واشترطت أن يكون من حملة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تنمية الموارد أو الاستثمار، ويفضل أن تكون لديه الخبرة الكافية في العمل ويكون متفرغاً للعمل.

كما أعلنت الجمعية عن وجود وظيفة باحث اجتماعي واشترطت أن يكون من حملة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس، وعلى من يرغب التقدم لأحد هذه الوظائف تقديم سيرته الذاتية إلى البريد الالكتروني saldkhilallah@gmail.com علماً أن آخر موعد لاستقبال السير الذاتية هو يوم الخميس 8 / 1 / 1437 ه.

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