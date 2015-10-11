اعتماد خطة التوأمة المعدلة لمدارس البنين والبنات في نجران

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع أمس خطة التوأمة المعدلة لمدارس البنين والبنات التي ستستأنف الدراسة فيها اليوم الأحد، وذلك على ضوء التغذية الراجعة التي رصدتها الإدارة من عدة مصادر كان أهمها اللجنة المختصة بدراسة الوضع والمكونة من عدد من القيادات التربوية ذات الخبرة بالإضافة للعاملين في الميدان التربوي وأولياء الأمور.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة حمد آل شرية أنه تمت مراعاة قرب مدارس الحي الواحد، والفئة العمرية، ونوع التعليم، وأعداد الطلاب والطالبات في كل مدرسة، ومناسبتها مع المبنى المستضيف قدر الإمكان، مضيفاً أن فترة الدراسة للبنين والبنات ستكون على ثلاث فترات.

البنين:

الفترة الأولى من 7:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً.

الفترة الثانية من 11:30 ظهراً وحتى 3:30 عصراً.

الفترة الثالثة من 4:00 عصراً وحتى 8:00 مساءً.

البنات :

الفترة الأولى من 7:00 صباحاً وحتى 10:00 صباحاً.

الفترة الثانية من 10:30 صباحاً وحتى 1:20 ظهراً.

الفترة الثالثة من 2:00 ظهراً وحتى 4:50 عصرا.