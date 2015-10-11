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بدء الدوام الشتوي في مدارس عسير.. الأسبوع المقبل

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    ‏‫تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اعتباراً من يوم الأحد 5/1/1437ه، في تطبيق الدوام الشتوي.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع، وتبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف، فيما تم تحديد يوم الأحد 11/6/1437ه موعداً لبدء الدوام الصيفي حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة إلا ربعاً والحصة الأولى عند الساعة السابعة.

وحث آل كركمان مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بضرورة التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.

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