أمانة الشرقية: ٥٥% نسبة تغطية شبكات تصريف السيول

كشفت أمانة المنطقة الشرقية ان نسبة تغطية شبكات تصريف الأمطار بلغت ٥٥ في المئة، فيما أكدت ان 38 محطة جاهزة للعمل وأنها وضعت خطة مبكرة استعدادا لموسم الأمطار المقبل.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في تصريح صحافي أن الامانة وضعت خطة شاملة ومتكاملة محددة المهام، تشارك فيها جميع البلديات التابعة لها لموسم الامطار، لافتا الى انها سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية لمواجهة أي متغيرات مناخية قد تشهدها المنطقة حالياً، من خلال غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة فرق الصيانة والفرق الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه في جميع المناطق والأحياء.

وأوضح أن أبرز ملامح خطة مواجهة موسم الامطار تعتمد على المتابعة الميدانية اليومية لرصد تجمعات المياه في أحياء الشرقية وشوارعها، والتعامل معها في حينه، مع التأكيد على القطاعات والبلديات التابعة وإدارات التشغيل والصيانة بأخذ الحيطة والحذر بتأمين المستلزمات المتبعة كافة في هذا الأمر، وفق الخطط المعدة مسبقاً في مثل هذه الظروف، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الطوارئ، مشدداً على أهمية وجاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء السيول وتصريف مياه الأمطار. وقال إن عدد محطات تصريف مياه الامطار بلغ ٣٨ محطة تبلغ طاقتها الاستيعابية ٤١٠ آلاف متر مكعب في الساعة، موضحاً أن خطة الطوارئ التي وضعتها الامانة ستعتمد على مشاركة عدد كبير من المسؤولين والفنيين والمقاولين والمعدات والآليات، اذ سيتم تشغيل شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، وتم التأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها التصريفية كما هو مخطط لها. وأكد على استعداد كافة الطاقات والموارد البشرية والآليات في جميع مناطق حاضرة الدمام، لمواجهة موسم الامطار، فيما تم التنسيق المباشر مع الإدارات المختصة في الأمانة، مع التأكيد على أهمية المتابعة السريعة والعاجلة لعمليات تصريف مياه الأمطار في المناطق والأحياء المخدومة من خلال شبكات ومحطات مشروع تصريف مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار تم التنسيق مع المقاولين للتعامل السريع مع تجمعات المياه، وتم تكليف مقاولي التشغيل بشفط المياه أولاً بأول، باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، كما تم تجهيز فرق عمل للقيام بمراقبة انسياب المياه إلى فتحات التصريف ورفع ما يسبب انسدادها، إضافة إلى فرق عمل ميدانية من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال تصريف الأمطار للقيام بمجموعة من المهام تتمثل في تقييم أداء المقاولين والوضع التشغيلي لمحطات وشبكات التصريف والرصد الميداني لمواقع التجمعات تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والدائمة.