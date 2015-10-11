أمير عسير يوجه بتنظيم حركة المرور على «عقبة شعار»

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، إدارة المرور في عسير، بتنظيم حركة الناقلات التي تعبر "عقبة شعار" يومياً، بعد الحوادث المرورية التي شهدتها العقبة لاسيما مع إجازة نهاية الأسبوع.

وأوضح محمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل، أن الحوادث المرورية التي شهدتها العقبة التي تسببت بها الناقلات خصوصاً خلال إجازة الأسبوع، أدت إلى تكدس السيارات وتعثر حركة السير بسبب عدم ازدواج الطريق ونقص الوعي.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة، ومنها المرور والطرق بمراقبة الطريق، ووضع العلامات التي تشير إلى الوقت الذي يسمح فيه بعبور تلك الناقلات.

وأضاف: "هناك خطة مرورية تقوم بها دوريات المرور مع بدء فصل الشتاء، وكثرة إقبال الأهالي على المشاتي، لتنظيم حركة السير في عقبة شعار بين الساعة الثالثة عصراً و11 مساء".