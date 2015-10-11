أحياء مدينة سلطان بأبها.. بدون خدمات

تعد "مدينة سلطان" مجموعة من الأحياء القديمة والحديثة التي توسطت بموقعها الجغرافي ما بين مدينة أبها وخميس مشيط، وتعتبر المدينة واجهة لمنطقة عسير للقادمين إليها من خلال مطار أبها الإقليمي الذي تحتضنه منذ عقود، في الوقت الذي تحتفظ فيه ذاكرة الأولين بأحداث تاريخية لها ومراحل تنموية متعددة للمنطقة عامة، منذ أن كان يطلق على أجزاء من أحيائها اسم "حجلا".

ولكن لم تشفع تلك المكانة لتلبية خدماتها البلدية، والتعليمية، والصحية، وكذلك خدمات الاتصالات، فمستوى الخدمات الموجودة في هذه المدينة لا تصل ولا تتناسب مع مكانتها، وأيضاً الكثافة السكانية وتعدد أحيائها، الحكومية منها والممنوحة للمواطنين بنظام المنح، وكذلك المخططات السكنية التجارية، هذا ما بينه عدد من سكانها في حديثهم ل"الرياض" التي سجلت بالقلم والصورة مستوى تلك الخدمات ومعاناة الأهالي الذين أكدوا أن الجهات ذات العلاقة لم تحرك ساكناً لتلك المطالبات.

الأسفلت وتصريف المياه والمدارس والاتصالات أبرز المطالب

مطالبات من سنوات

يقول أحد سكان حي الروضة بمدينة سلطان المقابل لمطار ابها من الجهة الجنوبية عبدالوهاب التمني، أن لهم مطالبات تجاوزت الخمس سنوات للعديد من الخدمات، منها السفلتة والإضاءة ورصف الشوارع ومعاناة تراكم المياه، إلا أن الجهات ذات العلاقة لم تبادر بوضع حلول عاجلة لإيجاد الخدمات، موضحاً أن مخطط الروضة يعتبر من الأحياء التجارية الذي يفترض أن خدماته مكتملة قبل السماح لمالكه ببيع الأراضي فيه.

وأضاف المواطن ضيف الله حسين، أن تلك الأحياء تعاني من عدم تصريف المياه التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الأهالي، خصوصاً وقت هطول الأمطار التي تغلق مداخل الأحياء معظم الأحيان، موضحاً أن هناك عددا من المطالبات والخطابات التي تم تقديمها إلى بلدية مدينة سلطان، ولكن تم التحفظ عليها ولم يتم تنفيذها.

مدارس مستأجرة

إلى ذلك، أضاف محمد عبدالخالق أن مدارس حي الروضة ذات مبانٍ مستأجرة، رغم أن المخطط تجاري، وكان ضمن اشتراطاته إيجاد أراض للمدارس الحكومية، ولكن لم يتم ذلك، مما إضطر إدارة التعليم بأبها استئجار منازل سكنية تم تحويلها إلى مدارس.

وفي المقابل، وفي الجهة الغربية لمدينة سلطان، وفي حي "حجلا" الممتدد إلى موقع المحالة، تتعدد الأحياء السكنية التي تعاني من الخدمات، حيث يقول المواطن أحمد علي إن الخدمات البلدية ورغم المطالبات منذ سنوات خصوصاً السفلتة وسط الأحياء لم تنفذ، ولا زالت أجزاء كبيرة تفتقد طبقة الأسفلت، فيما تعاني تلك الأحياء من سوء التخطيط وعشوائية تنظيم الخدمات بها.

وبين المواطن سعد عبدالله معاناة الأهالي من الخدمات الأخرى كإضاءة الأحياء، وأيضاً فقدان الاتصالات خصوصاً المتنقلة منها، مشيراً أن هناك مطالبات تم تقديمها لمزودي الخدمة، إلا أن الأسباب التي تبينت من خلالهم أنه لا يوجد لديهم مواقع خاصة لإنشاء أبراج الاتصالات.

خدمات البلدية

وأعتبر المواطن علي سعيد حامد أن الخدمات الحالية لا تمثل مكانة مدينة سلطان، التي تعتبر الواجهة الأولى لزوار المنطقة، وطالب أمانة عسير بالنظر في ترقية مكتب خدمات بلدية مدينة سلطان إلى بلدية ذات مخصصات مالية أعلى، وبين أن المجلس البلدي بأبها كان له العديد من المطالبات بمثل هذه الترقية، إلا أنها لم تجد أذنا صاغية من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف حامد أن هناك العديد من الأحياء القديمة والحديثة تفتقد تلك الخدمات، منها حي الصحافة والروضة والمرحلة الأولى والثانية والثالثة، وأحياء المرحلة الرابعة والمحالة، مشيراً إلى أن الامتداد العمراني لمدينة ابها هو باتجاه تلك الأحياء، التي اصتدمت بضعف الخدمات، مطالباً عبر "الرياض" المسؤولين النظر في خدمات هذه الأحياء التي تعج بالعديد من السكان.

تواصل "الرياض"

"الرياض" بدورها الإعلامي حاولت التواصل مع وكيل أمانة عسير للخدمات، إلى أنه لم يتجاوب معها حتى إعداد التقرير.