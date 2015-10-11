أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 6 أشخاص بتفجير شمال العاصمة العراقية بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 6 أشخاص بتفجير شمال العاصمة العراقية بغداد مقتل وإصابة 6 أشخاص بتفجير شمال العاصمة العراقية بغداد
أفاد مصدر فى وزارة الداخلية، اليوم السبت، بأن ستة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة، شمالى بغداد.

وذكر مصدر امنى لوكالة أنباء الاعلام العراقى (واع) أن "عبوة ناسفة، انفجرت، مساء اليوم، على جانب الطريق، فى منطقة صليخ، شمالى بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص، واصابة خمسة اخرين".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الاسعاف هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة امنية طوقاً على مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365