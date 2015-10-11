مقتل وإصابة 6 أشخاص بتفجير شمال العاصمة العراقية بغداد

أفاد مصدر فى وزارة الداخلية، اليوم السبت، بأن ستة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة، شمالى بغداد.

وذكر مصدر امنى لوكالة أنباء الاعلام العراقى (واع) أن "عبوة ناسفة، انفجرت، مساء اليوم، على جانب الطريق، فى منطقة صليخ، شمالى بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص، واصابة خمسة اخرين".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الاسعاف هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة امنية طوقاً على مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه".

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