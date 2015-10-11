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الملك سلمان يؤكد لأردوغان وقوف السعودية بجانب تركيا فى محاربة الإرهاب

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الملك سلمان يؤكد لأردوغان وقوف السعودية بجانب تركيا فى محاربة الإرهاب الملك سلمان يؤكد لأردوغان وقوف السعودية بجانب تركيا فى محاربة الإرهاب
أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفى أجراه مساء اليوم السبت مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وقوف المملكة بجانب تركيا فى محاربة الإرهاب ، خاصة بعد العملية التى وقعت وأدت إلى مقتل حوالى 86 واصابة 186 آخرين نتيجة انفجارين فى أنقرة .

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (واس) اليوم السبت، أن خادم الحرمين الشريفين ، أكد خلال الاتصال ، تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب تركيا الشقيقة فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًّا كان مصدره.

وأعلنت "واس" أن الرئيس التركى عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه تجاه بلاده وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فى بيان له فى وقت سابق اليوم" عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابى الجبان الذى شهدته اليوم تركيا الشقيقة فى العاصمة أنقرة".

وكانت وزارة الخارجية السعودى أكدت "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًّا كان مصدره".

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مصر 365

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