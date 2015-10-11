الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب بمحافظة عدن

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مساء اليوم السبت، قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب فى محافظة عدن جنوبى البلاد، عقب هجمات دامية نفذها تنظيم "داعش"، الأسبوع الماضى.

وينص القرار رقم 88 للعام 2015، الذى نقله التليفزيون الحكومى، على: "تشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى عدن"، كما نص القرار فى مادته الثانية على "تعيين العميد عادل على بن على هادى، قائداً للواء الجديد".

وتزامن صدور القرار الرئاسى، مع تأدية محافظ عدن الجديد، جعفر محمد سعد، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادى فى مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

وتشهد مدينة عدن، التى أعلنتها الحكومة "عاصمة مؤقتة" للبلاد، حملة اغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية موالية للرئيس هادى، إضافة إلى تبنى تنظيم "الدولة" لهجوم مزدوج استهدف الحكومة والقوات المشتركة للتحالف العربى، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

>