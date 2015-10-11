أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب بمحافظة عدن

Google+ Print
الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب بمحافظة عدن الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب بمحافظة عدن
أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مساء اليوم السبت، قرارا بتشكيل لواء لمكافحة الإرهاب فى محافظة عدن جنوبى البلاد، عقب هجمات دامية نفذها تنظيم "داعش"، الأسبوع الماضى.

وينص القرار رقم 88 للعام 2015، الذى نقله التليفزيون الحكومى، على: "تشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى عدن"، كما نص القرار فى مادته الثانية على "تعيين العميد عادل على بن على هادى، قائداً للواء الجديد".

وتزامن صدور القرار الرئاسى، مع تأدية محافظ عدن الجديد، جعفر محمد سعد، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادى فى مقر إقامته بالمملكة العربية .

وتشهد مدينة عدن، التى أعلنتها "عاصمة مؤقتة" للبلاد، حملة اغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية موالية للرئيس هادى، إضافة إلى تبنى تنظيم "الدولة" لهجوم مزدوج استهدف الحكومة والقوات المشتركة للتحالف العربى، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية