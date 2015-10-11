إسرائيل تستدعى المئات من جنود الاحتياط لمواجهات الفلسطينيين

ذكر تقرير إخبارى إسرائيلى اليوم السبت، أن اسرائيل ستدعم قواتها الأمنية باستدعاء المئات من جنود الاحتياط من شرطة الحدود تحسبا لاتساع نطاق هجمات الطعن والمواجهات الدامية الدائرة حاليا بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين .

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية على موقعها الالكترونى، اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت اليوم أنه إعتبارا من غد الأحد سيتم استدعاء المئات من جنود الاحتياط التابعين لشرطة الحدود وذلك لدعم الاستعداد الأمنى وسط أعمال العنف المتصاعدة .

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم التركيز على تعزيز الأمن فى منطقة القدس وفى المدن العربية - اليهودية المختلطة مشيرة إلى أن الشرطة ستراقب مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعى للكشف عن المحرضين على أعمال الشغب .

وكان ثلاثة من رجال الشرطة الاسرائيلية قد أصيبوا بجراح فى اعتداء طعن ثان بسكين فى منطقة باب العامود بشرقى القدس نفذه شخص فلسطينى بعد ظهر اليوم السبت وصفت حالة احدهم بالخطيرة وحالة الاثنين الاخرين بالمتوسطة .

وأطلق رجال الشرطة الإسرائيلية النار على الفلسطينى المتعدى واردوه قتيلا، بحسب الاذاعة الاسرائيلية .

كان فلسطينى قد طعن فى وقت سابق اليوم السبت فى منطقة باب العامود رجُلين ستينيين من اليهود المتشددين دينيا مما ادى الى اصابتهما بجروح ما بين متوسطة وطفيفة . وقد قتل الفلسطينى باطلاق النار عليه ايضا من قبل افراد الشرطة .

>