الجامعة العربية: السودان يقدم نموذجا لتحقيق الوفاق السياسى عبر الحوار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى عن أمله فى أن يساهم مؤتمر الحوار الوطنى بالسودان الذى انطلقت فعالياته أمس السبت بالخرطوم، فى تحقيق الوفاق السياسى المنشود، ليصبح السودان نموذجا للبناء والاستقرار الوطنى من خلال الحوار البناء بين كافة الفرقاء السياسيين.

ودعا أمين عام الجامعة العربية فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم مساء السبت، فى ختام زيارته للسودان كافة الدول العربية التى تعانى من مشاكل وأزمات سياسية أن تطرحها للحوار الوطنى لإيجاد الحلول المناسبة لكل دولة، مشيرا إلى أن السودان تعانى من العديد من المشاكل والصعوبات السياسية، وتمكنت من التغلب على كثير منها، وتسير حاليا فى الطريق السليم، موضحا أن جلسات المؤتمر الوطنى الذى شهد مشاركة أكثر من مائة حزب وحركة مسلحة، سيقرب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالدولة السودانية.

ووجه العربى، الدعوة لجميع الفصائل والحركات المتمردة بالسودان، والأحزاب السياسية الممانعة، بضرورة إعادة النظر فى موقفهم واللجوء للحوار الوطنى، مؤكدا أن عدم المشاركة فى مسيرة الحوار، والإصرار على استخدام العنف ورفع السلاح، لن يؤدى إلى نتائج إيجابية، وسيؤدى إلى سقوط الدول والشعوب، لافتا إلى الحرائق والحروب التى تشهدها المنطقة العربية، ونزيف الدم الذى لا يتوقف فى الدول المجاورة.

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