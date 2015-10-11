بسبب اضطراب الهرمونات..فيروسات الكبد أثرت على شعر العندليب الأسمر وصوته

شعر طويل أملس وصوت انتابته درجة من النعومة على غير المعتاد، كان ذلك هو حال الراحل عبد الحليم حافظ قبل وفاته جراء الإصابة بأمراض الكبد، وهو الحال الذى يصبح عليه أغلب مرضى الفيروسات الكبدية، والسبب يرجع لاضطراب هرمونات الجسم.

يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن الإصابة بفيروسات والتهاب الكبد، يؤثر سلبا على وظائفه وبصورة كبيرة، وبالطبع فمن أهم تلك الوظائف تنظيم هرمونات الأنوثة والذكورة بالجسم.

تبعا لرأى أبو النجا فمن أهم العلامات التى تظهر على مرضى فيروسات الكبد هو تغير الملامح الخاصة بالجنس، فنجد الرجال وقد ظهرت عليهم بعض علامات الأنوثة كنعومة شعر الرأس وزيادة كثافته فى بعض الأحيان وكذا نعومة الصوت وزيادة حجم الثدى. نتيجة ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة مقابل انخفاض نسبة الهرمون الذكرى.

فيما تظهر بعض العلامات الأخرى لدى النساء، كزيادة الوزن وانتفاخ البطن وتخزين المياه بالجسم، وبالطبع فالكبد يعد المنظم الأول لنسبة ووظيفة الهرمونات بالجسم. وأى خلل يعترى الكبد يؤثر بشكل مباشر على انتظام عمل تلك الهرمونات.

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