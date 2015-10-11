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للرجل.. برتقالة يوميا تقى من تشوه الحيوانات المنوية

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للرجل.. برتقالة يوميا تقى من تشوه الحيوانات المنوية للرجل.. برتقالة يوميا تقى من تشوه الحيوانات المنوية
الإنجاب هو حلم الرجال والنساء، وبعد مرور العام الأول من الزواج يشعر الكثير من الأزواج والزوجات بالقلق إذا ما تأخر الحمل، ويسعون بكل الطرق لمعرفة الأسباب وطرق العلاج، وليس شرطا أن تكون الزوجة هى السبب وراء تأخر الحمل ولكن ربما يعانى الزوج من بعض المشكلات ومنها العقم.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لتأخر الإنجاب عند الزوجين، ومنها إصابة الزوج بالعقم وهذا ينتج عن عده أسباب أو عيوب خلقية.

ويتابع أخصائى الجلدية والتناسلية، أن هناك بعض المشاكل ومنها إصابة الزوج ببعض العيوب خلقية فى الخصية أو فى الحيوانات المنوية، أو الإصابة بضمور فى البروستاتا، وقد تكون الخصية سليمة ولكن يوجد انسداد بها يعوق عملية وصول الحيوانات المنوية الى العضو الذكرى، أو قد يكون هناك خلل فى السائل المنوى وبطء فى حركة الحيوانات المنوية.

ويؤكد أخصائى الجلدية والتناسلية د.شعبان، أن هناك العديد من الأبحاث التى اثبتت أن الرجال الذين يعانون من تلف بالسائل المنوى ينجبون نسلا مشوها أو لا يستطيعون الإنجاب.

وأخيرا ينصح أخصائى الجلدية والتناسلية الرجال بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى والذى يعد علاجا قويا لمشاكل السائل المنوية والخصية، ونقصه يؤدى إلى مشكلات تأخر الإنجاب، حيث يعتبر فيتامين سى مضادا للأكسدة يحمى السائل المنوى من الشوارد، ويعطى الفرصة لإنجاب نسل سليم، ويحمى من العقم ويساعد على زيادة القدرة الإنجابية للرجال، وهو ما يتحقق بتناول برتقالة يوميا، أو حبات قليلة من الفراولة.

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مصر 365