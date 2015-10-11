حظك اليوم برج الثور الإثنين 12/10/2015

حظك اليوم برج الثور:

على الصعيد المهنى : يجب أن تكون اليوم واثقا فى نفسك وفى قدراتك، فقد يحاول البعض التقليل من شأنك وإحباط عزيمتك فى إنجاز المهام، إلا أنك تتغلب على كل هؤلاء وتتمكن من الوصول إلى هدفك.

>على الصعيد العاطفى : ربما تتقابل اليوم مع الشريك الذى طالما حلمت به، ويأتى ذلك بعد فترة كبيرة من البحث عن هذا الشخص، ربما تشعر بالارتياح الشديد نتيجة لقائك به.

على الصعيد الصحى : اذا كنت تشعر ببعض الاوجاع فى منطقة الظهر او الرقبة فلابد من التقليل من المهام التى تسبب لك الاجهاد، واحرص على ممارسة الرياضات الخفيفة.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك انك من عشاق التكنولوجيا الحديثة وربما تقضى معظم الوقت فى اللعب على الموبايل واستخدام الانترنت، هذ ليس سيئا، ولكن لابد ان تقضى بعض الوقت مع الاشخاص المحيطين بك حتى يشعرون بوجودك الى جانبهم.

عليك ان تتخلى عن الشعور بأنك مضطهد فى مجال العمل فلست الوحيد الذى يتعرض لضغوط العمل، بل ان كل الزملاء يتعرضون فى الغالب لنفس الاحوال على مدار اليوم.

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