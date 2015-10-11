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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 12/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 12/10/2015

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على الصعيد المهنى : قد تتعرض للفشل فى بعض المواقف المهنية أو تتعرض لسوء الحظ فى الحصول على صفقة ما، لا تغضب فليست نهاية العالم، فقط ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات وابدأ فى التخطيط لصفقات جديدة.

على الصعيد العاطفى : تتجه الأنظار إليك وإلى الشريك بشكل كبير، فقد تجد أنكما أمام استحقاقات هامة جدا تدفعكما إلى تغيير أسلوب المعيشة القائمة بينكما، فحاولا ان يكون هذا التغيير إلى الافضل.

على الصعيد الصحى : حاول أن تنظر بعين الاهتمام إلى حالتك الصحية، ولا تفرح بما تربحه وما تجنيه من ثمار على حساب صحتك، فما ينفعك إذا جمعت المال والمكاسب المتنوعة وخسرت صحتك.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنه عليك أن تتخلى عن البحث عما يدور فى داخل الآخرين، لا بد أن تهتم بنفسك وما يدور فى داخلك أنت، فليس هناك من يستطيع محاسبة الأشخاص على نياتهم وما يدور فى داخلهم.

تحتاج اليوم إلى من يساعدك لكى تكون منتبها على مدار اليوم حيث بدأت بفقدان التركيز فى الفترة الاخيرة، واحرص على استخدام شاشات مريحة للعين، فهى الطريق المناسب للحفاظ على نظرك.

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مصر 365

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