أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/10/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/10/12 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/10/12

برج الحمل:

على الصعيد المهنى: تمتلك العديد من الإمكانيات التى تساعدك على تخطى الكثير من المواقف الحرجة، فحاول أن تسير على هذا النحو لحين الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة إليك.

على الصعيد العاطفى : لديك اليوم الفرصة الأمثل للتقرب من الشريك، فحبه يزداد فى قلبك يوما بعد يوم، حاول استغلال تلك الفرصة وابذل المزيد من الجهد لتوطيد العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : قد تشعر بالحزن الشديد نتيجة ما حدث لأحد أفراد العائلة، ولكنك تستطيع التغلب على هذا الشعور الذى قد يؤثر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنك اليوم قد تميل الى التفكير فى الماضى أكثر من الاهتمام بالتفكير فى الاحداث الجارية حاليا، وقد تدخل فى مشادة كلامية مع الشريك اثناء التحاور فى احد الموضوعات البسيطة ولكن الجدال فى الأمر ينقلب إلى مشكلة كبيرة، حاول التوصل الى الحلول المناسبة للانتهاء من هذا الخلاف وعودة الأمور إلى استقرارها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى