حظك اليوم برج الحمل الإثنين 2015/10/12

حظك اليوم برج الحمل:

على الصعيد المهنى: تمتلك العديد من الإمكانيات التى تساعدك على تخطى الكثير من المواقف الحرجة، فحاول أن تسير على هذا النحو لحين الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة إليك.

على الصعيد العاطفى : لديك اليوم الفرصة الأمثل للتقرب من الشريك، فحبه يزداد فى قلبك يوما بعد يوم، حاول استغلال تلك الفرصة وابذل المزيد من الجهد لتوطيد العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : قد تشعر بالحزن الشديد نتيجة ما حدث لأحد أفراد العائلة، ولكنك تستطيع التغلب على هذا الشعور الذى قد يؤثر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنك اليوم قد تميل الى التفكير فى الماضى أكثر من الاهتمام بالتفكير فى الاحداث الجارية حاليا، وقد تدخل فى مشادة كلامية مع الشريك اثناء التحاور فى احد الموضوعات البسيطة ولكن الجدال فى الأمر ينقلب إلى مشكلة كبيرة، حاول التوصل الى الحلول المناسبة للانتهاء من هذا الخلاف وعودة الأمور إلى استقرارها.

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