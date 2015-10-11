أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 12/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 12/10/2015

:

على الصعيد المهنى : اهتم بالشئون المهنية الخاصة بالمشروعات التى تعمل من خلالها، واعرف الطريق الى تحويل الخسارة إلى ربح، ولا تقف أمام أول عقبة فى طريقك المهنى.

على الصعيد العاطفى : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار الحاسم الذى يحدد مصير حياتك العاطفية وعلاقتك بالحبيب، فالندم بعد ذلك لن يفيدك أبدا.

على الصعيد الصحى : يطالبك الطبيب المعالج بعمل جلسات تدليك وممارسة عض التمرينات الرياضية التى تساعدك على التخلص من آلام الظهر.

توقعات علماء الفلك :

سيعجب الآخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب أن تعمل على لا يظهر هذا كغرور أو تكبر.يمكنك قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة أو شريك الحياة لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية الهادئة والمليئة بالمحادثات الممتعة، والقيام بأشياء محفزة للذهن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى