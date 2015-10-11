حظك اليوم برج الدلو الإثنين 12/10/2015

على الصعيد المهنى : اهتم بالشئون المهنية الخاصة بالمشروعات التى تعمل من خلالها، واعرف الطريق الى تحويل الخسارة إلى ربح، ولا تقف أمام أول عقبة فى طريقك المهنى.

على الصعيد العاطفى : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار الحاسم الذى يحدد مصير حياتك العاطفية وعلاقتك بالحبيب، فالندم بعد ذلك لن يفيدك أبدا.

على الصعيد الصحى : يطالبك الطبيب المعالج بعمل جلسات تدليك وممارسة عض التمرينات الرياضية التى تساعدك على التخلص من آلام الظهر.

توقعات علماء الفلك :

سيعجب الآخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب أن تعمل على لا يظهر هذا كغرور أو تكبر.يمكنك قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة أو شريك الحياة لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية الهادئة والمليئة بالمحادثات الممتعة، والقيام بأشياء محفزة للذهن.