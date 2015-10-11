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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 12/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الإثنين 12/10/2015

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على الصعيد المهنى : غالبا ما تكون بعض الاخطاء الصغيرة مؤشرا لحالة من التسرع فى إنجاز المهام، ابحث عن الحلول التى تمكنك من معالجة الوضع بشكل سريع قبل أن تزداد الأمور تعقيدا.

على الصعيد العاطفى : تجد الحرص الزائد من الشريك وترى أن هذا الفعل مبالغ فيه، ولكنه يعطيك المبررات المقبولة، أنت تبالغ فى ردة فعلك تجاهه وعليك أن تتغلب على تلك المشكلة حتى لا تسوء العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : ابدأ بالاهتمام بحالتك الصحية التى قد تبدأ فى التدهور تدريجيا بسبب التحامل عليها فى بذل الجهد، وإذا اردت تجنب الاصابة بأحد الامراض العصرية، فلابد أن تحرص على ممارسة الرياضة يوميا.

توقعات علماء الفلك :

يقول علماء الفلك أن صانع السعادة يسعر بحالة نفسية رائعة حين يرى آثار عمله على من حوله، وأنت تحاول أن تسعد عائلتك وأصدقائك لكى ينتابك هذا الشعور الرائع.

قد تقابل شخص ما وتشعر بالفرحة الشديدة لحدوث ذلك، لعلك تكمن له شيئا بداخلك، ولكن قبل أن تتحدث معه أو تصرح له بمشاعرك، عليك التأكد منها أولا.

علاقاتك الاجتماعية فى مجال العمل تمكنك من الحصول على فرص جديدة لإقامة المزيد من المشروعات التى تساعدك على توسيع نشاطك.

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مصر 365

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