حظك اليوم برج العذراء الإثنين 12/10/2015

على الصعيد المهنى : تتفتح أمامك العديد من سبل النجاح وتستطيع من خلالها التقدم بشكل رائع فى مجال العمل، فحاول ان تستغل تلك الفرصة الاستغلال الأمثل لأنها لن تتكرر.

على الصعيد العاطفى : لا تتعالى على الشريك وتدخل معه فى نقاشات غير مجدية، بل استمع إلى نصائحه التى يلقيها عليك، فهى مفيدة جدا وقد تساعدك فى تخطى أى عقبة قد تواجهك.

على الصعيد الصحى : أنت تحتاج إلى المشى فى الطبيعة للتخلص من الضغوط والملل الذى تشعر به، فيمكنك القيام برحلة مع الاصدقاء لزيارة الحدائق العامة والأماكن المفعمة بالطبيعة.

توقعات علماء الفلك :

يشير علماء الفلك إلى أنك قد تبدأ اليوم بحالة من النشاط تساعدك على إنجاز كافة المهام بشكل جيد، ولكنك قد تتعرض لحالة من الإحباط فى منتصف اليوم بسبب التعرض للعرقلة أثناء السير ولا تستطيع إكمال ما كنت تقوم به.

قد تتلقى اليوم خبرا من الاخبار التى تخص مشروعك الجديد، وربما لا يكون خبرا مهما ولكنه يدفعك الى التغيير فى بعض الامور، احرص على أن يكون التجديد فى صالح العمل المهنى الخاص بك.

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