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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 12/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الإثنين 12/10/2015

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على الصعيد المهنى : حاول أن تحافظ على استقرار علاقاتك مع الزملاء ولا تملى عليهم الشروط التى تريد تنفيذها، فهذا لن يساعدك فى تحسين علاقاتك بهم.

على الصعيد العاطفى : ابحث عن الأسباب المتعددة للمواقف اليومية ولا تتهم الشريك فى كل وقت، فتلك الأمور تسبب له الإحراج وينتج عنها تشويش العلاقة العاطفية.

على الصعيد الصحى : حاول أن تخفف من المشويات بأنواعها لتقليل فرص الاصابة بالسمنة، واحرص على تناول الحبوب التى تمنحك الطاقة والنشاط اللازمين لاستكمال يومك دون عناء.

توقعات علماء الفلك :

ربما تنتابك اليوم الرغبة فى السفر والانطلاق فى رحلة استكشافية تزور فيها مجموعة من الاماكن الاثرية للتعرف على معالمها، فلا تكبت تلك الرغبة واحصل على الوقت المناسب واللازم للقيام بتلك الرحلة.

قد يحتاج صاحب العمل إليك لشغل أحد الأماكن المهمة فى المؤسسة المهنية ولكنه فى حالة تردد لأنك لا تستطيع السيطرة على اعصابك فى بعض الاحيان، حاول ان تغير نظرة مديرك لك حتى تحظى بالمكانة التى تسعى اليها.

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مصر 365

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