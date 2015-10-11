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حظك اليوم برج القوس الإثنين 12/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج القوس الإثنين 12/10/2015

برج القوس :

على الصعيد المهنى: ربما لديك اليوم الكثير من الأفكار الجديدة التى تفيدك فى مجال العمل، ولكنك تحتاج إلى الطاقة التى يمكنها تنفيذ تلك الأفكار بمساعدة أعضاء فريق العمل.

على الصعيد العاطفى : تشعر اليوم بحالة جيدة من الاستقرار مع الشريك، وهذا الشعور يترك انعكاسا إيجابيا، ويلد حالة من الارتياح الشديد فى العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : ربما تحتاج إلى استشارة الطبيب الفورية فى حالة شعورك بالنعاس الدائم والكسل الذى يدوم لوقت طويل، لتصل إلى الحلول الطبية السريعة قبل تفاقم الأمر.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنك لابد من الاهتمام بالأصدقاء والمقربين والتحرى عنهم باستمرار، لعل أحدهم يقع فى مشكلة ما ويحتاج إلى المساعدة منك، فكما تحتاج إليهم فى شدتك، هم أيضا كذلك.

قد تشعر اليوم بعدم الرضا عن أسلوب معاملة الزملاء فى مجال العمل، وتنتابك رغبة قوية فى ترك العمل، لكن لا تترك المؤسسة التى تعمل بها إلى أن تجد فرصة عمل فى أى مكان آخر حتى لا تجلس بلا وظيفة.

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مصر 365

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