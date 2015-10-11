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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 12/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 12/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الإثنين 12/10/2015

برج الميزان :

على الصعيد المهنى : قد يساعدك التحدى الذى بدأه بعض الزملاء فى مجال العمل على إنجاز الكثير من المهام التى تتطلب الجدية وبذل الجهد، وتدفعك ايضا إلى العمل فى جو من المنافسة نحو تقديم الافضل.
>على الصعيد العاطفى : يحدث اليوم سوء تفاهم مع الحبيب يؤدى إلى نشوب الخلافات الكثيرة بينكما، ولكن صديق مشترك يتمكن من انهاء هذا الخلاف وإعادة الامور لطبيعتها.

على الصعيد الصحى : يجب أن تكون اكثر حرصا على صحتك، وان تبتعد عن الاعمال الشاقة التى تسبب لك الارهاق والتعب الشديد، حاول أن تحصل على الوقت الكافى للنوم .

توقعات علماء الفلك :

يشير علماء الفلك اليوم إلى أن العادة السيئة التى تمارسها مع الآخرين وهى ترك حديثهم وعدم الاهتمام به أمرا سيئا، فالإنصات للحديث دليل على اهتمامك، ويجب عليك الاهتمام بالدرجة التى تريدها لنفسك.
>قبل أن تتخذ القرار بالابتعاد عن الشريك وإنهاء العلاقة القائمة بينكما لابد من التفكير الجيد فى العواقب المتراكمة على هذا القرار، فالشريك لا يريد الابتعاد عنك ويتمنى البقاء إلى جوارك مهما كانت الخلافات بينكما.

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مصر 365

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