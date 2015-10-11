حظك اليوم برج الجدى الإثنين 12/10/2015

حظك اليوم برج الجدى:

على الصعيد المهنى : قد يحمل لك بعض الزملاء فى العمل الحقد والكراهية بسبب التميز والتألق فى إنجاز المهام خلال الفترة الماضية، احذر من ردود أفعالهم ووضح وجهة نظرك فى رسائل مباشرة.

>على الصعيد العاطفى : يسعى الشريك بكل جهده للوصول إلى إعادة الأمور لوضعها الطبيعى، ويضع العلاقة بينكما على الطريق المستقيم.

على الصعيد الصحى : اليوم تقتنع اقتناعا تاما أن الرياضة أمرا يوميا لا بد منه حتى تتمكن من الحفاظ على الرشاقة واللياقة طوال اليوم.

توقعات علماء الفلك :

ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تتعجل نتائج المجهودات التى تقوم بها فى إنجاز المهام، فأى جهد بذلته لابد أن تحصل له على نتيجة ولو تأخرت قليلا.

قد تحصل على جزاء شديد من مديرك فى مجال العمل فى أحد الأمور التى ليس لك علاقة بها بسبب أحد الزملاء، حاول أن تتعامل مع الموقف بهدوء مع الحرص على توضيح الامور للمدير المسئول.

يجب عليك الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية لأنها مليئة بالسكريات والمواد الحافظة المضرة بالجسم، اذا كنت تريد الحفاظ على صحتك.