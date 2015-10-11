حظك اليوم برج الحوت الإثنين 12/10/2015

على الصعيد المهنى : يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.

على الصعيد العاطفى : تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة مع الشريك بغية تفادى أى أزمات فى المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقة.

على الصعيد الصحى : الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً.

توقعات علماء الفلك :

قد يترك أحد الزملاء العمل اليوم ولكن لا داع للقلق فالأمر سيكون لصالحك. تقبل الموقف وحاول أن تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون سعيدا بما يحدث. فى القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر لإحساسك الداخلى، لأنه فى ذلك الوقت لن تهتم كثيرا بمثل هذه المشكلات. قد تكتشف جانبا جديدا فى شخصيتك فيما يخص الحب

>