حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الإثنين 12/10/2015

حظك اليوم برج الحمل:

على الصعيد المهنى: تمتلك العديد من الإمكانيات التى تساعدك على تخطى الكثير من المواقف الحرجة، فحاول أن تسير على هذا النحو لحين الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة إليك.

على الصعيد العاطفى : لديك اليوم الفرصة الأمثل للتقرب من الشريك، فحبه يزداد فى قلبك يوما بعد يوم، حاول استغلال تلك الفرصة وابذل المزيد من الجهد لتوطيد العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : قد تشعر بالحزن الشديد نتيجة ما حدث لأحد أفراد العائلة، ولكنك تستطيع التغلب على هذا الشعور الذى قد يؤثر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنك اليوم قد تميل إلى التفكير فى الماضى أكثر من الاهتمام بالتفكير فى الاحداث الجارية حاليا، وقد تدخل فى مشادة كلامية مع الشريك اثناء التحاور فى احد الموضوعات البسيطة ولكن الجدال فى الأمر ينقلب إلى مشكلة كبيرة، حاول التوصل إلى الحلول المناسبة للانتهاء من هذا الخلاف وعودة الأمور إلى استقرارها.

حظك اليوم برج الثور:

على الصعيد المهنى : يجب أن تكون اليوم واثقا فى نفسك وفى قدراتك، فقد يحاول البعض التقليل من شأنك وإحباط عزيمتك فى إنجاز المهام، إلا أنك تتغلب على كل هؤلاء وتتمكن من الوصول إلى هدفك.

>على الصعيد العاطفى : ربما تتقابل اليوم مع الشريك الذى طالما حلمت به، ويأتى ذلك بعد فترة كبيرة من البحث عن هذا الشخص، ربما تشعر بالارتياح الشديد نتيجة لقائك به.

على الصعيد الصحى : اذا كنت تشعر ببعض الاوجاع فى منطقة الظهر أو الرقبة فلابد من التقليل من المهام التى تسبب لك الاجهاد، واحرص على ممارسة الرياضات الخفيفة.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك انك من عشاق التكنولوجيا الحديثة وربما تقضى معظم الوقت فى اللعب على الموبايل واستخدام الانترنت، هذ ليس سيئا، ولكن لابد ان تقضى بعض الوقت مع الاشخاص المحيطين بك حتى يشعرون بوجودك إلى جانبهم.

عليك ان تتخلى عن الشعور بأنك مضطهد فى مجال العمل فلست الوحيد الذى يتعرض لضغوط العمل، بل ان كل الزملاء يتعرضون فى الغالب لنفس الاحوال على مدار اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء:

على الصعيد المهنى : قد تتعرض للفشل فى بعض المواقف المهنية أو تتعرض لسوء الحظ فى الحصول على صفقة ما، لا تغضب فليست نهاية العالم، فقط ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات وابدأ فى التخطيط لصفقات جديدة.

على الصعيد العاطفى : تتجه الأنظار إليك وإلى الشريك بشكل كبير، فقد تجد أنكما أمام استحقاقات هامة جدا تدفعكما إلى تغيير أسلوب المعيشة القائمة بينكما، فحاولا ان يكون هذا التغيير إلى الافضل.

على الصعيد الصحى : حاول أن تنظر بعين الاهتمام إلى حالتك الصحية، ولا تفرح بما تربحه وما تجنيه من ثمار على حساب صحتك، فما ينفعك إذا جمعت المال والمكاسب المتنوعة وخسرت صحتك.

>توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أنه عليك أن تتخلى عن البحث عما يدور فى داخل الآخرين، لا بد أن تهتم بنفسك وما يدور فى داخلك أنت، فليس هناك من يستطيع محاسبة الأشخاص على نياتهم وما يدور فى داخلهم.

>تحتاج اليوم إلى من يساعدك لكى تكون منتبها على مدار اليوم حيث بدأت بفقدان التركيز فى الفترة الاخيرة، واحرص على استخدام شاشات مريحة للعين، فهى الطريق المناسب للحفاظ على نظرك.

حظك اليوم برج السرطان:

على الصعيد المهنى : غالبا ما تكون بعض الاخطاء الصغيرة مؤشرا لحالة من التسرع فى إنجاز المهام، ابحث عن الحلول التى تمكنك من معالجة الوضع بشكل سريع قبل أن تزداد الأمور تعقيدا.

على الصعيد العاطفى : تجد الحرص الزائد من الشريك وترى أن هذا الفعل مبالغ فيه، ولكنه يعطيك المبررات المقبولة، أنت تبالغ فى ردة فعلك تجاهه وعليك أن تتغلب على تلك المشكلة حتى لا تسوء العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : ابدأ بالاهتمام بحالتك الصحية التى قد تبدأ فى التدهور تدريجيا بسبب التحامل عليها فى بذل الجهد، وإذا اردت تجنب الاصابة بأحد الامراض العصرية، فلابد أن تحرص على ممارسة الرياضة يوميا.

توقعات علماء الفلك :

يقول علماء الفلك أن صانع السعادة يسعر بحالة نفسية رائعة حين يرى آثار عمله على من حوله، وأنت تحاول أن تسعد عائلتك وأصدقائك لكى ينتابك هذا الشعور الرائع.

قد تقابل شخص ما وتشعر بالفرحة الشديدة لحدوث ذلك، لعلك تكمن له شيئا بداخلك، ولكن قبل أن تتحدث معه أو تصرح له بمشاعرك، عليك التأكد منها أولا.

علاقاتك الاجتماعية فى مجال العمل تمكنك من الحصول على فرص جديدة لإقامة المزيد من المشروعات التى تساعدك على توسيع نشاطك.

حظك اليوم برج الأسد:

على الصعيد المهنى: تسيطر عليك حالة مزاجية رائعة تساعدك على إنهاء كل المهمات التى طلبها منك اصحاب العمل بشكل إيجابى، هذا الأمر يمنحك الشعور بالراحة بشكل مثالى لم يحدث منذ مدة طويلة.

>على الصعيد العاطفى: ربما يشتد النقاش بينك وبين الشريك ليصل إلى حد الخلاف، ولكنك بالعقل والحكمة قد تتمكن من السيطرة على الأمور وتبديد الخلافات القائمة والعودة إلى الاستقرار.

على الصعيد الصحى: حاول أن تضع حدًا لكل شىء فى حياتك، فأنت الآن تعانى من البدانة التى وصلت إليها بسبب إفراطك فى تناول الطعام، الاهتمام بالحالة الصحية يجب أن يكون من اهتماماتك اليومية.

توقعات علماء الفلك:

ينصحك علماء الفلك ألا تبدأ فى احد المشروعات الجديدة قبل الانتهاء من المشروع الحالى الذى تعمل به حتى لا يتشتت تركيزك وتفقد القدرة على السيطرة على مجريات الأمور، وكثرة المشاريع أيضا تصيبك بالارتباك الشديد.

حاول الابتعاد عن المشكلات التى تسبب لك سوء الحالة النفسية، حيث إن الحالة النفسية السيئة تؤثر على نجاحك فى العمل وتسبب الخلاف بينك وبين الشريك ايضا، فلا تضغط كثيرا على نفسك حتى لا تصاب بصدمة عصبية.

حظك اليوم برج العذراء:

على الصعيد المهنى : تتفتح أمامك العديد من سبل النجاح وتستطيع من خلالها التقدم بشكل رائع فى مجال العمل، فحاول ان تستغل تلك الفرصة الاستغلال الأمثل لأنها لن تتكرر.

على الصعيد العاطفى : لا تتعالى على الشريك وتدخل معه فى نقاشات غير مجدية، بل استمع إلى نصائحه التى يلقيها عليك، فهى مفيدة جدا وقد تساعدك فى تخطى أى عقبة قد تواجهك.

على الصعيد الصحى : أنت تحتاج إلى المشى فى الطبيعة للتخلص من الضغوط والملل الذى تشعر به، فيمكنك القيام برحلة مع الاصدقاء لزيارة الحدائق العامة والأماكن المفعمة بالطبيعة.

توقعات علماء الفلك :

يشير علماء الفلك إلى أنك قد تبدأ اليوم بحالة من النشاط تساعدك على إنجاز كافة المهام بشكل جيد، ولكنك قد تتعرض لحالة من الإحباط فى منتصف اليوم بسبب التعرض للعرقلة أثناء السير ولا تستطيع إكمال ما كنت تقوم به.

قد تتلقى اليوم خبرا من الاخبار التى تخص مشروعك الجديد، وربما لا يكون خبرا مهما ولكنه يدفعك إلى التغيير فى بعض الامور، احرص على أن يكون التجديد فى صالح العمل المهنى الخاص بك.

حظك اليوم برج الميزان:

على الصعيد المهنى : قد يساعدك التحدى الذى بدأه بعض الزملاء فى مجال العمل على إنجاز الكثير من المهام التى تتطلب الجدية وبذل الجهد، وتدفعك ايضا إلى العمل فى جو من المنافسة نحو تقديم الافضل.

>على الصعيد العاطفى : يحدث اليوم سوء تفاهم مع الحبيب يؤدى إلى نشوب الخلافات الكثيرة بينكما، ولكن صديق مشترك يتمكن من انهاء هذا الخلاف وإعادة الامور لطبيعتها.

على الصعيد الصحى : يجب أن تكون اكثر حرصا على صحتك، وان تبتعد عن الاعمال الشاقة التى تسبب لك الارهاق والتعب الشديد، حاول أن تحصل على الوقت الكافى للنوم .

توقعات علماء الفلك :

يشير علماء الفلك اليوم إلى أن العادة السيئة التى تمارسها مع الآخرين وهى ترك حديثهم وعدم الاهتمام به أمرا سيئا، فالإنصات للحديث دليل على اهتمامك، ويجب عليك الاهتمام بالدرجة التى تريدها لنفسك.

>قبل أن تتخذ القرار بالابتعاد عن الشريك وإنهاء العلاقة القائمة بينكما لابد من التفكير الجيد فى العواقب المتراكمة على هذا القرار، فالشريك لا يريد الابتعاد عنك ويتمنى البقاء إلى جوارك مهما كانت الخلافات بينكما.

حظك اليوم برج العقرب:

على الصعيد المهنى : حاول أن تحافظ على استقرار علاقاتك مع الزملاء ولا تملى عليهم الشروط التى تريد تنفيذها، فهذا لن يساعدك فى تحسين علاقاتك بهم.

على الصعيد العاطفى : ابحث عن الأسباب المتعددة للمواقف اليومية ولا تتهم الشريك فى كل وقت، فتلك الأمور تسبب له الإحراج وينتج عنها تشويش العلاقة العاطفية.

على الصعيد الصحى : حاول أن تخفف من المشويات بأنواعها لتقليل فرص الاصابة بالسمنة، واحرص على تناول الحبوب التى تمنحك الطاقة والنشاط اللازمين لاستكمال يومك دون عناء.

توقعات علماء الفلك :

ربما تنتابك اليوم الرغبة فى السفر والانطلاق فى رحلة استكشافية تزور فيها مجموعة من الاماكن الاثرية للتعرف على معالمها، فلا تكبت تلك الرغبة واحصل على الوقت المناسب واللازم للقيام بتلك الرحلة.

قد يحتاج صاحب العمل إليك لشغل أحد الأماكن المهمة فى المؤسسة المهنية ولكنه فى حالة تردد لأنك لا تستطيع السيطرة على اعصابك فى بعض الاحيان، حاول ان تغير نظرة مديرك لك حتى تحظى بالمكانة التى تسعى اليها.

حظك اليوم برج القوس :

على الصعيد المهنى: ربما لديك اليوم الكثير من الأفكار الجديدة التى تفيدك فى مجال العمل، ولكنك تحتاج إلى الطاقة التى يمكنها تنفيذ تلك الأفكار بمساعدة أعضاء فريق العمل.

على الصعيد العاطفى : تشعر اليوم بحالة جيدة من الاستقرار مع الشريك، وهذا الشعور يترك انعكاسا إيجابيا، ويلد حالة من الارتياح الشديد فى العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى : ربما تحتاج إلى استشارة الطبيب الفورية فى حالة شعورك بالنعاس الدائم والكسل الذى يدوم لوقت طويل، لتصل إلى الحلول الطبية السريعة قبل تفاقم الأمر.

توقعات علماء الفلك :

>

>يرى علماء الفلك أنك لابد من الاهتمام بالأصدقاء والمقربين والتحرى عنهم باستمرار، لعل أحدهم يقع فى مشكلة ما ويحتاج إلى المساعدة منك، فكما تحتاج إليهم فى شدتك، هم أيضا كذلك.

قد تشعر اليوم بعدم الرضا عن أسلوب معاملة الزملاء فى مجال العمل، وتنتابك رغبة قوية فى ترك العمل، لكن لا تترك المؤسسة التى تعمل بها إلى أن تجد فرصة عمل فى أى مكان آخر حتى لا تجلس بلا وظيفة.

حظك اليوم برج الجدى:

على الصعيد المهنى : قد يحمل لك بعض الزملاء فى العمل الحقد والكراهية بسبب التميز والتألق فى إنجاز المهام خلال الفترة الماضية، احذر من ردود أفعالهم ووضح وجهة نظرك فى رسائل مباشرة.

>على الصعيد العاطفى : يسعى الشريك بكل جهده للوصول إلى إعادة الأمور لوضعها الطبيعى، ويضع العلاقة بينكما على الطريق المستقيم.

على الصعيد الصحى : اليوم تقتنع اقتناعا تاما أن الرياضة أمرا يوميا لا بد منه حتى تتمكن من الحفاظ على الرشاقة واللياقة طوال اليوم.

توقعات علماء الفلك :

ينصحك علماء الفلك اليوم ألا تتعجل نتائج المجهودات التى تقوم بها فى إنجاز المهام، فأى جهد بذلته لابد أن تحصل له على نتيجة ولو تأخرت قليلا.

قد تحصل على جزاء شديد من مديرك فى مجال العمل فى أحد الأمور التى ليس لك علاقة بها بسبب أحد الزملاء، حاول أن تتعامل مع الموقف بهدوء مع الحرص على توضيح الامور للمدير المسئول.

يجب عليك الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية لأنها مليئة بالسكريات والمواد الحافظة المضرة بالجسم، اذا كنت تريد الحفاظ على صحتك.

حظك اليوم برج الدلو:

على الصعيد المهنى : اهتم بالشئون المهنية الخاصة بالمشروعات التى تعمل من خلالها، واعرف الطريق إلى تحويل الخسارة إلى ربح، ولا تقف أمام أول عقبة فى طريقك المهنى.

على الصعيد العاطفى : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار الحاسم الذى يحدد مصير حياتك العاطفية وعلاقتك بالحبيب، فالندم بعد ذلك لن يفيدك أبدا.

على الصعيد الصحى : يطالبك الطبيب المعالج بعمل جلسات تدليك وممارسة عض التمرينات الرياضية التى تساعدك على التخلص من آلام الظهر.

توقعات علماء الفلك :

سيعجب الآخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب أن تعمل على لا يظهر هذا كغرور أو تكبر.يمكنك قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو العائلة أو شريك الحياة لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية الهادئة والمليئة بالمحادثات الممتعة، والقيام بأشياء محفزة للذهن.

حظك اليوم برج الحوت :

على الصعيد المهنى : يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.

على الصعيد العاطفى : تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة مع الشريك بغية تفادى أى أزمات فى المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقة.

على الصعيد الصحى : الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً.

>توقعات علماء الفلك :

قد يترك أحد الزملاء العمل اليوم ولكن لا داع للقلق فالأمر سيكون لصالحك. تقبل الموقف وحاول أن تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون سعيدا بما يحدث. فى القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر لإحساسك الداخلى، لأنه فى ذلك الوقت لن تهتم كثيرا بمثل هذه المشكلات. قد تكتشف جانبا جديدا فى شخصيتك فيما يخص الحب