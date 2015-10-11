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مصرع شاب غرقا فى خزان مياه بمطروح

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مصرع شاب غرقا فى خزان مياه بمطروح مصرع شاب غرقا فى خزان مياه بمطروح
لقى شاب مصرعه غرقا فى خزان مياه بمطروح، حيث تبلغ لقسم شرطة مطروح، من مستشفى مطروح العام، بدخول مساعد عيد رشيد (18 سنة) مقيم بمطروح، ادعاء غرق بخزان مياه.

وبالانتقال والفحص وسؤال أحد أقربائه، عاشور رشيد صالح (38 سنة)، مسعف بإسعاف مطروح، أكد أنه حال قيام المتوفى بالاستحمام داخل خزان المياه، ولعدم إجادته السباحة، غرق، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شهبة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365