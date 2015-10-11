"نيابة العاشر" تجدد حبس تاجر خردة 15 يومًا لنصبه على مرشح بالشرقية

أصدر محمد جودة رئيس نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء أمس السبت، قرارًا بتجديد حبس تاجر خردة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على "حنا بشرى ميخائيل"، المرشح لانتخابات مجلس النواب المقبل عن الدائرة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، بمبلغ مليون جنيه.

كان حنا بشرى ميخائيل، صاحب شركة استيراد وتصدير، حرر الإثنين الماضى محضرين؛ الأول برقم 6438 جنح قسم ثان العاشر، والثانى 29 أحوال، ضد "ممدوح.ف.ع"، وشقيقه "عاطف"، تاجرا خردة، يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ قدره مليون جنيه وتهديده بخطف أولاده.

ونجحت مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، من ضبط المتهمين وتم عرضهما على النيابة مع الانتهاء من تحريات المباحث، والتى أفادت بوجود تعاملات مادية بين المرشح والشخصين المتهمين .

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد تحرير ميخائيل محضرين برقم 6438 جنح قسم ثان العاشر، و29 أحوال، ضد "ممدوح.ف.ع"، وشقيقه "عاطف"، تاجرى خردة، يتهمهما بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ قدره مليون جنيه.