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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 40 ألف درهم مع راكب مصرى

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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 40 ألف درهم مع راكب مصرى جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 40 ألف درهم مع راكب مصرى
أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى برئاسة السيد رزق محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أمس السبت، إن رئيس الوردية عمرو الجزار اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى دبى، وبتفتيشه تم العثور على 40 ألف درهم إماراتى و30 ألف ريال سعودى.

وأوضح المصدر، أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى، والتحفظ على المضبوطات.

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